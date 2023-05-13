Защитник "Лейкерс" выполнил роскошный трехочковый под сирену: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец запомнился моментом на последних секундах второй четверти встречи с "Голден Стэйтом". После блок-шота Дэвиса под собственной корзиной Ривз подхватил мяч и выполнил бросок из собственной половины. "Апельсин" под сопровождение сирены попал в цель.

Стараниями Дэвиса, Ривза и Джеймса "Лейкерс" одержали домашнюю победу (122:101) и пробились в финал Западной конференции НБА. Там соперником "Лос-Анджелеса" будет "Денвер". Первый матч – в ночь на 17 мая.

Сам Ривз провел на паркете более 39-ти минут. За это время он успел набрать 23 очка, сделал 5 подборов и отдал 6 передач. Самым результативным в поединке стал звезда "Уорриорз" Стеф Карри (32 пункта).

Кто такой Остин Ривз

Уроженец штата Арканзас, на студенческом уровне выступал за "Уичито Стэйт Шокерс" и "Оклахомы Сунерс". На драфте НБА-2021 не был выбран ни одной из команд.

В августе того же года подписал контракт с "Лейкерс". Проводит второй сезон в составе калифорнийцев. В марте этого года обновил персональный рекорд, набрав 35 очков против "Орландо", а в апреле сумел оформить 2 трипл-дабла.

Вырос в баскетбольной семье, отец и мать Ривза играли за Университет Арканзаса. Благодаря немецкому происхождению может попасть в тамошнюю сборную. Подписал соглашение с китайским брендом обуви Rigorer.