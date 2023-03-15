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Оборонець "Клівленда" декласував "Шарлотт" сольним проходом: момент дня в НБА

Фото: Каріс Леверт набрав 22 пункти на виїзді (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Клівленд Кавальєрс" Каріс Леверт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

28-річний американець вразив епізодом на початку другої чверті. Із центру майданчика Леверт сміливо пішов атакувати кошик "Шарлотта". На шляху до набирання очок він обійшов двох оборонців і в боротьбі з третім виконав ефектний слемданк.

Завдяки таким моментам "Кавальєрс" і здобули легку перемогу на виїзді (120:104). Тепер "Клівленд" закріпився на 4-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Горнетс" тут ідуть на передостанній сходинці з мінімальними шансами на плей-офф.

Сам Леверт провів у грі понад 27 хвилин. За цей час він встиг набрати 22 очки, зробив 4 підбирання і віддав 7 передач. Найрезультативнішим у матчі став форвард господарів Убре Келлі (28 пунктів), а українець Михайлюк у складі "Горнетс" набрав 3 очки за сім із хвостиком хвилин на паркеті.

Хто такий Каріс Леверт

Уродженець Огайо, на студентському рівні виступав за "Мічиган Вулверінс". Обраний "Індіаною" під 20-м номером драфту НБА-2016.

Перші 4,5 сезони під егідою асоціації провів у складі "Брукліна". Далі недовго захищав кольори "Пейсерс", а посеред сезону 2021/22 перебрався до "Клівленда" в обмін на Ріккі Рубіо. Середні цифри цьогоріч найнижчі за всю кар'єру в НБА (11.7 очок, 3.9 підбирань, 4 передачі, 0.9 перехоплень за півгодини в грі).

Мати Леверта – вчителька початкових класів, а батько працював графічним дизайнером. Троюрідний брат універсала "Кавальєрс" – Едді Леверт – лідер легендарного соул-гурту The O'Jays.

До слова, напередодні універсал "Бостона" Браун оформив ефектний данк проти "Г'юстона".

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НБАБаскетбол