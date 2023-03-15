Защитник "Кливленда" деклассировал "Шарлотт" сольным проходом: момент дня в НБА

28-летний американец поразил эпизодом в начале второй четверти. Из центра площадки Леверт смело отправился атаковать корзину "Шарлотта". На пути к набору очков он обошел двух защитников и в борьбе с третьим исполнил эффектный слэм-данк.

Благодаря таким моментам "Кавальерс" и одержали легкую победу на выезде (120:104). Теперь "Кливленд" закрепился на 4-й строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Хорнетс" здесь идут на предпоследней строчке с минимальными шансами на плей-офф.

Сам Леверт провел в игре свыше 27 минут. За это время он успел набрать 22 очка, сделал 4 подбора и отдал 7 передач. Самым результативным в матче стал форвард хозяев Убре Келли (28 пунктов), а украинец Михайлюк в составе "Хорнетс" набрал 3 очка за семь с хвостиком минут на паркете.

Кто такой Карис Леверт

Уроженец Огайо, на студенческом уровне выступал за "Мичиган Вулверинс". Выбран "Индианой" под 20-м номером драфта НБА-2016.

Первые 4,5 сезона под эгидой ассоциации провел в составе "Бруклина". Далее недолго защищал цвета "Пэйсерс", а посреди сезона 2021/22 перебрался в "Кливленд" в обмен на Рикки Рубио. Средние цифры в этом году самые низкие за всю карьеру в НБА (11.7 очков, 3.9 подборов, 4 передачи, 0.9 перехватов за полчаса в игре).

Мать Леверта – учительница начальных классов, а отец работал графическим дизайнером. Троюродный брат универсала "Кавальерс" – Эдди Леверт – лидер легендарной соул-группы The O'Jays.