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Оборонець "Калгарі" з дебютним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Маккензі Вігар закинув три шайби в Нью-Йорку (twitter.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали захисника "Калгарі Флеймз" Маккензі Вігара найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Досвідчений канадець відіграв провідну роль в перемозі над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2). Він оформив по шайбі в кожному з трьох періодів.

Саме Вігар відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Він влаштував слаломний прохід від власних воріт і класно кинув у дальній з правої зони. У другій 20-хвилинці Юбердо подвоїв перевагу "Флеймз". А згодом Вігар "прошив" оборону "острів'ян" потужним кидком із центральної зони.

"Айлендерс" спромоглися на відповідь у фінальному періоді. Шайбами в складі господарів відзначилися Нельсон і Пажо. Натомість в лавах "Калгарі" Коулмен і Вігар розписалися в порожніх воротах "острів'ян" на останніх хвилинах. Для канадця хет-трик став першим у кар'єрі.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Флориди" Сєргєй Бобровскій та голкіпер "Кароліни" Пьотр Кочєтков. Обидва оформили шатаути в протистояннях із "Колорадо" (4:0) та "Нью-Джерсі" (1:0 ОТ) відповідно. Перший виконав 35 сейвів, а другий парирував 34 кидки.

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні нападник "Едмонтона" Кейн очолив хіт-парад зірок із трьома шайбами "Анахайму".

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