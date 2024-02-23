Оборонець "Г'юстона" породистим "томагавком" не врятував від поразки: момент дня в НБА

Американець запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Нью-Орлеаном". Він влаштував сольний прохід із власної половини та в розкішному польоті з-за голови вгатив данк однією рукою.

Старань Гріна не вистачило для загального успіху "Рокетс". Господарі майданчика легко здолали "Г'юстон" (127:105) та піднялися на 5-те місце в Західній конференції НБА. Натомість техасці залишилися за межами чільної десятки.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Пеліканс" Сі Джей Макколлум. Він набрав 28 очок. Натомість Грін поклав у скарбничку "Рокетс" лише 10 пунктів.

Хто такий Джейлен Грін

Уродженець штату Каліфорнія, відмовився від виступів на студентському рівні та приєднався до Ліги розвитку НБА. На драфті-2021 асоціації обраний "Г'юстоном" під другим номером.

Проводить третій сезон у професіоналах. Потрапив до Команди новачків за підсумками дебютної кампанії. У складі збірної США став чемпіоном світу на рівнях U-17 та U-19, а також тріумфував у ФІБА Америк-2017 серед 16-річних.

По материнській лінії має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі Фресно.