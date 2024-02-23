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Оборонець "Г'юстона" породистим "томагавком" не врятував від поразки: момент дня в НБА

Новий Орлеан, П'ятниця 23 лютого 2024 11:00
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Оборонець "Г'юстона" породистим "томагавком" не врятував від поразки: момент дня в НБА Фото: Джейлен Грін набрав 10 очок проти "Пеліканс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Г'юстон Рокетс" Джейлен Грін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Нью-Орлеаном". Він влаштував сольний прохід із власної половини та в розкішному польоті з-за голови вгатив данк однією рукою.

Старань Гріна не вистачило для загального успіху "Рокетс". Господарі майданчика легко здолали "Г'юстон" (127:105) та піднялися на 5-те місце в Західній конференції НБА. Натомість техасці залишилися за межами чільної десятки.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Пеліканс" Сі Джей Макколлум. Він набрав 28 очок. Натомість Грін поклав у скарбничку "Рокетс" лише 10 пунктів.

Хто такий Джейлен Грін

Уродженець штату Каліфорнія, відмовився від виступів на студентському рівні та приєднався до Ліги розвитку НБА. На драфті-2021 асоціації обраний "Г'юстоном" під другим номером.

Проводить третій сезон у професіоналах. Потрапив до Команди новачків за підсумками дебютної кампанії. У складі збірної США став чемпіоном світу на рівнях U-17 та U-19, а також тріумфував у ФІБА Америк-2017 серед 16-річних.

По материнській лінії має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі Фресно.

До слова, раніше лідер "Голден Стейта" Каррі очолив рейтинг проданих майок баскетболістів асоціації.

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