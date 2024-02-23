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Защитник "Хьюстона" породистым "томагавком" не спас от поражения: момент дня в НБА

Новый Орлеан, Пятница 23 февраля 2024 11:00
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Защитник "Хьюстона" породистым "томагавком" не спас от поражения: момент дня в НБА Фото: Джейлен Грин набрал 10 очков против "Пеликанс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Хьюстон Рокетс" Джейлен Грин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Нью-Орлеаном". Он устроил сольный проход из собственной половины и в роскошном полете из-за головы вколотил данк одной рукой.

Стараний Грина не хватило для всеобщего успеха "Рокетс". Хозяева площадки легко одолели "Хьюстон" (127:105) и поднялись на 5-е место в Западной конференции НБА. В свою очередь техасцы остались за пределами главной десятки.

Самым результативным на паркете стал защитник "Пеликанс" Си Джей Макколлум. Он набрал 28 очков. Зато Грин положил в копилку "Рокетс" всего 10 пунктов.

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец штата Калифорния, отказался от выступлений на студенческом уровне и присоединился к Лиге развития НБА. На драфте-2021 ассоциации выбран "Хьюстоном" под вторым номером.

Проводит третий сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам дебютной кампании. В составе сборной США стал чемпионом мира на уровнях U-17 и U-19, а также триумфовал в ФИБА Америк-2017 среди 16-летних.

По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе Фресно.

К слову, ранее лидер "Голден Стэйта" Карри возглавил рейтинг проданных маек баскетболистов ассоциации.

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