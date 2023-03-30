UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оборонець "Флориди" з шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Брендон Монтур щойно відзначився переможною шайбою (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали оборонця "Флориди Пантерз" Брендона Монтура найкращим виконавцем ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадець вирвав для флоридців виїзну перемогу над "Торонто". 28-річний оборонець оформив шайбу в овертаймі протистояння після нічиєї в основний час (2:2).

У контратаці "Пантерз" Барков утік із центру майданчика та в зоні перед воротами відпасував праворуч. Туди якраз увірвався Монтур і в один дотик відправив шайбу в сітку воріт "Мейпл Ліфс". Для оборонця нинішній сезон став найрезультативнішим у кар'єрі (14 шайб).

Завдяки перемозі "Флорида" продовжила боротьбу за путівку в плей-офф сезону. Наразі "Пантерз" ідуть на 4-й сходинці Атлантичного дивізіону. Натомість "Торонто" вже гарантував собі місце в матчах на виліт.

Доповнили топ-3 зірок воротар "Флориди" Алекс Лайон і центрфорвард "Міннесоти" Фредерік Гудро. Голкіпер "Пантерз" оформив 38 сейвів і не дозволив Естону-Різу реалізувати буліт. Натомість канадець закинув дві шайби в протистоянні з "Колорадо".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Айлендерс" – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2)
  • "Торонто" – "Флорида" – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
  • "Колорадо" – "Міннесота" – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

До слова, раніше Словаччина відмовилася від хокеїстів із російської КХЛ у заявці на ЧС-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей