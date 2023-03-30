Оборонець "Флориди" з шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Канадець вирвав для флоридців виїзну перемогу над "Торонто". 28-річний оборонець оформив шайбу в овертаймі протистояння після нічиєї в основний час (2:2).

У контратаці "Пантерз" Барков утік із центру майданчика та в зоні перед воротами відпасував праворуч. Туди якраз увірвався Монтур і в один дотик відправив шайбу в сітку воріт "Мейпл Ліфс". Для оборонця нинішній сезон став найрезультативнішим у кар'єрі (14 шайб).

Завдяки перемозі "Флорида" продовжила боротьбу за путівку в плей-офф сезону. Наразі "Пантерз" ідуть на 4-й сходинці Атлантичного дивізіону. Натомість "Торонто" вже гарантував собі місце в матчах на виліт.

Доповнили топ-3 зірок воротар "Флориди" Алекс Лайон і центрфорвард "Міннесоти" Фредерік Гудро. Голкіпер "Пантерз" оформив 38 сейвів і не дозволив Естону-Різу реалізувати буліт. Натомість канадець закинув дві шайби в протистоянні з "Колорадо".

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