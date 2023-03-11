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Оборонець "Флориди" з переможною шайбою очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Брендон Монтур оформив 12 шайб у сезоні 2022/23 (twitter.com/FlaPanthersPR)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги визнали оборонця "Флориди Пантерз" Брендона Монтура першою зіркою ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадець став героєм флоридців у протистоянні з "Чикаго" на домашньому льоду. 28-річний оборонець оформив результативну передачу в 3-му періоді та відзначився голом в овертаймі.

У середині додаткової 5-хвилинки "Флорида" організувала затяжну атаку на ворота "Блекгокс". Барков від синьої лінії відпасував на Монтура, який перебував перед голкіпером чикагців. Оборонець "Пантерз" не знітився і з розвороту відправив шайбу під Мразеком.

Завдяки перемозі "Флорида" скоротила відставання від трійки лідерів Атлантичного дивізіону. Наразі Монтур і компанія набрали 72 очки та перебувають на відстані 10-ти пунктів від "Тампи-Бей". "Чикаго" ж – безнадійний аутсайдер Центрального дивізіону.

До топ-трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Флориди" Меттью Ткачук і воротар "Анахайма" Джон Гібсон. Перший оформив 3 асисти проти "Блекгокс". Натомість голкіпер оформив 36 сейвів і допоміг переграти "Калгарі" на виїзді.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Флорида" – "Чикаго" – 4:3 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 1:0)
  • "Калгарі" – "Анахайм" – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

До слова, напередодні капітан "Айлендерс" Лі став найкращим хокеїстом дня з дублем проти "Піттсбурга".

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