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Защитник "Флориды" с победной шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Брэндон Монтур оформил 12 шайб в сезоне 2022/23 (twitter.com/FlaPanthersPR)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги признали защитника "Флориды Пантерз" Брэндона Монтура первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадец стал героем флоридцев в противостоянии с "Чикаго" на домашнем льду. 28-летний защитник оформил результативную передачу в 3-м периоде и отличился голом в овертайме.

В середине дополнительной 5-минутки "Флорида" организовала затяжную атаку на ворота "Блэкхокс". Барков от синей линии отпасовал на Монтура, оказавшемуся перед голкипером чикагцев. Защитник "Пантерз" не дрогнул и с разворота отправил шайбу под Мразеком.

Благодаря победе "Флорида" сократила отставание от тройки лидеров Атлантического дивизиона. Теперь Монтур и компания набрали 72 очка и находятся на расстоянии 10-ти пунктов от "Тампы-Бэй". "Чикаго" же – безнадежный аутсайдер Центрального дивизиона.

В топ-тройку звезд вечера также попали вингер "Флориды" Мэттью Ткачук и вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. Первый оформил 3 ассиста против "Блэкгокс". Голкипер оформил 36 сейвов и помог переиграть "Калгари" на выезде.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Флорида" – "Чикаго" – 4:3 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 1:0)
  • "Калгари" – "Анахайм" – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

К слову, накануне капитан "Айлендерс" Ли стал лучшим хоккеистом дня с дублем против "Питтсбурга".

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