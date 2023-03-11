Защитник "Флориды" с победной шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Канадец стал героем флоридцев в противостоянии с "Чикаго" на домашнем льду. 28-летний защитник оформил результативную передачу в 3-м периоде и отличился голом в овертайме.

В середине дополнительной 5-минутки "Флорида" организовала затяжную атаку на ворота "Блэкхокс". Барков от синей линии отпасовал на Монтура, оказавшемуся перед голкипером чикагцев. Защитник "Пантерз" не дрогнул и с разворота отправил шайбу под Мразеком.

Благодаря победе "Флорида" сократила отставание от тройки лидеров Атлантического дивизиона. Теперь Монтур и компания набрали 72 очка и находятся на расстоянии 10-ти пунктов от "Тампы-Бэй". "Чикаго" же – безнадежный аутсайдер Центрального дивизиона.

В топ-тройку звезд вечера также попали вингер "Флориды" Мэттью Ткачук и вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. Первый оформил 3 ассиста против "Блэкгокс". Голкипер оформил 36 сейвов и помог переиграть "Калгари" на выезде.

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