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Оборонець "Денвера" у блискавичному відриві оформив данк: момент дня в НБА

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Денвер, Понеділок 05 червня 2023 10:37
Оборонець "Денвера" у блискавичному відриві оформив данк: момент дня в НБА Фото: Джамал Мюррей набрав 18 пунктів проти "Гіт" (thednvr.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Канадець вразив епізодом у другій чверті протистояння з "Маямі". Він перехопив м'яч на власній половині та влаштував сольний прохід під щит суперника. Там оборонець у боротьбі зі Страсом потужно "вставив" згори.

Старань Мюррея, однак, забракло для підсумкового успіху "Наггетс". "Гіт" здобули першу перемогу та зрівняли рахунок у фінальній серії до чотирьох перемог (1:1). Наступний поєдинок зіграють у Маямі в ніч проти четверга.

Сам Мюррей провів на паркеті майже 39 хвилин і встиг оформити дабл-дабл. Він набрав 18 очок, зробив 4 підбирання і віддав 10 передач. Найрезультативнішим у матчі став його одноклубник Нікола Йокіч (41 пункт).

Хто такий Джамал Мюррей

Уродженець провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2016 під сьомим номером.

Провдить шостий сезон у лавах "Наггетс". Кампанію 2021/22 Мюррей повністю пропустив через важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Загалом не виходив на майданчик 18 місяців.

У складі збірної Канади оборонець здобув "срібло" Панамериканських ігор-2015. Торік навесні зобов'язався впродовж трьох років захищати кольори національної команди.

До слова, раніше "Детройт" домовився з новим тренером про рекордний контракт.

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