Защитник "Денвера" в молниеносном отрыве оформил данк: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Канадец поразил эпизодом во второй четверти противостояния с "Майами". Он перехватил мяч на своей половине и устроил сольный проход под щит соперника. Там защитник в борьбе со Страсом мощно "вставил" сверху.

Стараний Мюррея, однако, не хватило для итогового успеха "Наггетс". "Хит" одержали первую победу и сравняли счет в финальной серии до четырех побед (1:1). Следующий поединок сыграют в Майами в ночь на четверг.

Сам Мюррей провел на паркете около 39 минут и успел оформить дабл-дабл. Он набрал 18 очков, сделал 4 подбора и отдал 10 передач. Самым результативным в матче стал его одноклубник Никола Йокич (41 пункт).

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Денвером" на драфте НБА-2016 под седьмым номером.

Проведет шестой сезон в рядах "Наггетс". Кампанию 2021/22 Мюррей полностью пропустил из-за тяжелой травмы – разрыва передней крестообразной связки колена. В общей сложности не выходил на площадку 18 месяцев.

В составе сборной Канады защитник завоевал "серебро" Панамериканских игр-2015. В прошлом году весной обязался в течение трех лет защищать цвета национальной команды.