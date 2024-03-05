Оборонець "Чикаго" закрутив голову ветерану "Сакраменто" та оформив данк: момент дня в НБА

Зірка "Буллз" підкорив моментом у другій чверті протистояння зі "Сакраменто". На лінії штрафних кидків він фінтами розхитав досвідченого форварда "Кінгз" Барнса та виконав двоочковий згори.

Стараннями Вайта та компанії "Чикаго" здобув виїзну перемогу (113:109). "Буллз" піднялися на 9-те місце в Східній конференції НБА. Натомість "Сакраменто" залишився на 7-й сходинці на Заході.

Сам Вайт став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 37 очок, зробив 5 підбирань і віддав 7 передачі. Тим часом українець Олексій Лень оформив 4 пункти та 4 підбирання за "Кінгз".

Хто такий Кобі Вайт

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні захищав кольори місцевих "Тар Гілз". На драфті НБА-2019 обраний "Чикаго" під 7-м номером.

Став першим задрафтованим "Буллз" проспектом зі штату з часів Майкла Джордана (1984). Проводить п'ятий сезон поспіль у складі команди. У липні торік підписав 3-річний контракт із "Чикаго" на 40 млн доларів. У складі збірної США U-18 тріумфував на ФІБА Америк-2018.

Грав у Amateur Athletic Union у команді дворазового олімпійського чемпіона Кріса Пола. Батько баскетболіста до смерті від раку в 2017-му працював на фабриці. Матір Вайта – менеджер із врегулювання збитків в одній зі страхових компаній.