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Оборонець "Бостона" закинув рятівний баззер: момент дня в НБА

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Бостон, Субота 03 грудня 2022 10:56
Оборонець "Бостона" закинув рятівний баззер: момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун відтермінував поразку "Селтікс" (dknation.draftkings.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Епізод за участі 26-річного американця претендував на те, щоб стати ключовим у матчі "Селтікс" на власній арені проти "Маямі Хіт". Наприкінці останньої чверті "сімка" бостонців закинув триочковий під супровід сирени та перевів гру в овертайм.

Там "Бостон", однак, не зміг здолати гостей із Флориди. "Хіт" відсвяткували перемогу (120:116) та зберегли позиції в зоні плей-офф Східної конференції. Водночас поразка не похитнула лідерство "Селтікс" на Сході.

Сам Браун став найрезультативнішим гравцем двобою, оформивши дабл-дабл. Американський баскетболіст провів на паркеті майже 46 хвилин. За цей час він встиг набрати 37 очок, зробив 14 підбирань і віддав 5 передач.

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії.

Обраний "Бостон Селтікс" на драфті НБА-2016 під третім номером. Уклав контракт новачка після матчів Літньої ліги. Зі стартового сезону став регулярним виконавцем бостонців.

Учасник Матчу всіх зірок НБА (2021). Браун є переконаним вегетаріанцем, вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також відводить час на медитації.

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