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Защитник "Бостона" забросил спасительный баззер: момент дня в НБА

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Бостон, Суббота 03 декабря 2022 10:56
Защитник "Бостона" забросил спасительный баззер: момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун отсрочил поражение "Селтикс" (dknation.draftkings.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Бостон Селтикс" Джейлен Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Эпизод с участием 26-летнего американца претендовал на статус ключевого в матче "Селтикс" на собственной арене против "Майами Хит". В конце последней четверти "семерка" бостонцев забросил трехочковый под звук сирены и перевел игру в овертайм.

Там "Бостон", однако, не смог одолеть гостей из Флориды. "Хит" отпраздновали победу (120:116) и сохранили позиции в зоне плей-офф Восточной конференции. В то же время поражение не пошатнуло лидерство "Селтикс" на Востоке.

Сам Браун стал самым результативным игроком поединка, оформив дабл-дабл. Американский баскетболист провел на паркете около 46 минут. За это время он успел набрать 37 очков, совершил 14 подборов и отдал 5 передач.

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Калифорнии.

Выбран "Бостон Селтикс" на драфте НБА-2016 под третьим номером. Заключил контракт новичка после матчей Летней лиги. Со стартового сезона стал регулярным исполнителем бостонцев.

Участник Матча всех звезд НБА (2021). Браун является убежденным вегетарианцем, изучает испанский язык, историю и философию, а также посвящает время медитации.

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