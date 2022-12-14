Оборона у землі. Чи зможуть нові російські укріплення стримати ЗСУ (супутникові фото)

На цих супутникових знімках видно російські укріплення, нещодавно збудовані в районі Попасної - одного з найсмертельніших фронтів війни в Україні. Вони призначені для того, щоб змусити українські війська перекидати техніку вузькою дорогою, де вона буде вразливою для артилерії та ракет.

Фото: російські укріплення в районі захопленої з травня 2022 року Попасної (nytimes.com)

Це лише мала частина великої оборонної мережі, яку росіяни зводять на захоплених територіях. Ці укріплення могли б виграти вирішальний час для мобілізації та підготовки додаткових військ, щоб перехопити ініціативу у війні. Але Україні вже цієї зими під силу перевірити здатність противника втримати їх.

Окопна війна та для чого потрібні "зуби дракона"

Окопна війна стала характерною рисою боїв за Донбас. Збройні сили України борються в окопах на своєму боці під Попасною, а росіяни інтенсивно намагаються витіснити ЗСУ з Бахмута. Та нинішні темпи не мають рівних, оскільки усі укріплення на наведених вище знімках з'явилися лише протягом шести днів.

Вони показують, як росіяни намагаються надійно закріпитися часто за допомогою природних перешкод, таких як річки. У листопаді Україна відвоювала великі території на півдні, зокрема Херсон, відтіснивши противника за Дніпро. Річка служить природним бар'єром, і Росія вже збудувала велику кількість укріплень, щоб завадити просуванню далі на південь правобережною частиною Херсонської області.

Фото: райони, що становлять критичні загрози (nytimes.com)

Серед оборонних споруд особливо виділяються багатокілометрові ряди бетонних пірамід, так звані "зуби дракона", та глибокі траншеї - танкові пастки. Передбачається, що вони здатні уповільнити український контрнаступ.

Фото: протитанкові рови та "зуби дракона" (nytimes.com)

Росіяни також риють багатокілометрові окопи та встановлюють доти - невеликі споруди, з яких можна вести вогонь. Укріплення здатні уповільнити настання, але тільки при достатньому укомплектуванні позицій.

Фото: схематичне зображення принципів російської оборони (nytimes.com)

На думку наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Філіпа Василевськи, якщо особового складу не вистачає, вони будуть корисні росіянам лише для організованого відступу.

"Немає жодної гарантії, що солдати дістануться цих укріплень. Або, як тільки вони туди дістануться, не продовжать тікати. Це просто дірки в землі, якщо їх не утримують мотивовані, дисципліновані військові, яких підтримують артилерія, мобільні резерви і тилове забезпечення", - зазначив він.

Курська дуга в районі Попасної

Щоб краще зрозуміти російські укріплення на Донбасі, видання NYT проаналізувало дані супутникових радарів. Вони разом зі знімками високої роздільної здатності від Planet Labs показують кілька рядів російської оборони вздовж основних магістралей одразу за лінією фронту.

Фото: збудовані в листопаді російські укріплення на напрямку Бахмут - Попасна (nytimes.com)

Росіяни продовжують наступ на Бахмут, обстрілюючи його артилерією та повільно просуваючись на південь та схід від міста протягом останніх двох тижнів. Нові укріплення забезпечують захист позицій, на які можна відступити у разі контратаки ЗСУ. Це, у свою чергу, може підстрахувати від повторення масштабного відступу з Харківської області восени 2022 року.

Нова мережа укріплень під Попасною була побудована лише за 11 днів. Супутникові знімки показують нові ряди оборонних споруд, що простяглися на північ.

Фото: темпи будівництва укріплень під Попасною (nytimes.com)

Деякі російські військові блогери відкрито критикують будівництво укріплень. Зокрема, колишній офіцер ФСБ Ігор Стрєлков заявляв, що це рішення є "чиєюсь примхою".

"Слідування стратегії затяжної війни - це самогубство для Російської Федерації", - зазначив він.

Хоча окопна війна асоціюється з найбільшими конфліктами ХХ століття, такі перешкоди, як і раніше, можуть відігравати важливу роль у сучасній війні. За словами старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бена Баррі, вони допомагають визначити, де атакуватиме противник.

"Вся ідея оборонних позицій полягає в тому, щоб отримати перевагу, маючи можливість битися з підготовлених позицій", - наголосив він.

Наприклад, Червона армія застосовувала такі види оборони для захисту Курська під час Другої світової війни від німецьких військ. На думку Баррі, Москва досі розглядає Курську дугу як свою модель оборонних боїв.

"Вони знали, що німці будуть атакувати саме там. Тому вони будували оборону на великій глибині і мали багато смуг загороджень та мінних полів, а також потужні резерви", - додав експерт.

Але в сучасних умовах така оборона має свої слабкості - багато укріплень будуються просто неба і в межах досяжності української артилерії, що робить їх особливо вразливими для виявлення безпілотниками.

Російські укріплення на півдні продуманіші. Але все залежить від людей

Імовірно, саме будівництво укріплень у безпосередній близькості до українських сил спричинило тяжкі втрати росіян у районі Сватового (Луганська область). Наприкінці листопада американський Інститут дослідження війни опублікував звіт про оборонні позиції, які Росія побудувала у жовтні, перш ніж відступити з Херсона.

Фото: збудовані у жовтні оборонні позиції росіян на правобережній частині Херсонської області (nytimes.com)

Тут укріплення набагато далі від лінії фронту, ніж на Донбасі, а нові споруди були помічені більш ніж за 80 км від річки Дніпро. Проте це свідчить про те, що російське військове керівництво серйозно ставиться до перспективи українського контрнаступу.

Україна вже висадила морський десант на Кінбурнській косі у гирлі Дніпра. Ця місцевість може бути опорою для просування вглиб Херсонської області, тому противник сильно зміцнив полосу землі шириною 3 км, яка відокремлює косу від материка.

Фото: нові фортифікації у Херсонській області (nytimes.com)

Багато укріплень призначено для захисту ліній постачання, які з'єднують Херсонську область з окупованим Кримом. Втрата навіть однієї з двох основних доріг ускладнить російську логістику у східній частині Херсонської та західної частини Запорізької областей.

На трасі М14 від Херсона до Мелітополя оборонні рубежі можна побачити кожні 8 км. Але зрештою їхня ефективність залежить від якості особового складу, який їх захищає. З вересня Росія мобілізувала сотні тисяч осіб, але багато з них погано екіпіровані та не навчені.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що саме їх направили на передову у Херсонській області.

"Укомплектування російських передових укріплень цим менш ефективним, менш організованим, погано оснащеним та забезпеченим особовим складом може призвести до відступу швидше, ніж планувало російське військове керівництво", - зазначили вони.