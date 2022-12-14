Оборона в земле. Смогут ли новые российские укрепления сдержать ВСУ (спутниковые фото)

На этих спутниковых снимках видны российские укрепления, недавно построенные в районе Попасной - одного из самых смертоносных фронтов войны в Украине. Они предназначены для того, чтобы вынудить украинские войска перебрасывать технику по узкой дороге, где она будет уязвимой для артиллерии и ракет.

Фото: российские укрепления в районе захваченной с мая 2022 года Попасной (nytimes.com)

Это лишь малая часть большой оборонительной сети, которые россияне возводят на захваченных территориях. Эти укрепления могли бы выиграть решающее время для мобилизации и подготовки дополнительных войск, чтобы перехватить инициативу в войне. Но Украине уже этой зимой по силам проверить способность противника удержать их.

Окопная война и для чего нужны "зубы дракона"

Окопная война стала характерной чертой боев за Донбасс. Вооруженные силы Украины сражаются в окопах на своей стороне под Попасной, а россияне интенсивно пытаются вытеснить ВСУ из Бахмута. Но нынешние темпы не имеют равных, поскольку все укрепления на вышеприведенных снимках появились всего в течение шести дней.

Они показывают, как россияне пытаются надежно закрепиться, часто с помощью естественных препятствий, таких как реки. В ноябре Украина отвоевала обширные территории на юге, в том числе Херсон, оттеснив противника за Днепр. Река служит естественным барьером, и Россия уже построила большое количество укреплений, чтобы помешать продвижению дальше на юг по правобережной части Херсонской области.

Фото: районы, представляющие критические угрозы (nytimes.com)

Среди оборонительных сооружений особенно выделяются многокилометровые ряды бетонных пирамид, так называемые "зубы дракона", и глубокие траншеи - танковые ловушки. Предполагается, что они способны замедлить украинской контрнаступление.

Фото: противотанковые рвы и "зубы дракона" (nytimes.com)

Россияне также роют многокилометровые окопы и устанавливают доты - небольшие сооружения, из которых можно вести огонь. Укрепления способны замедлить наступление, но только при достаточном укомплектовании позиций.

Фото: схематическое изображение принципов российской обороны (nytimes.com)

По мнению научного сотрудника Института исследований внешней политики Филипа Василевски, если личного состава не хватает, они будут полезны россиянам лишь при организованном отступлении.

"Нет никакой гарантии, что солдаты доберутся до этих укреплений. Или, как только они туда доберутся, не продолжат бежать. Это просто дыры в земле, если их не удерживают мотивированные, дисциплинированные военные, которых поддерживают артиллерия, мобильные резервы и тыловое обеспечение", - отметил он.

Курская дуга в районе Попасной

Чтобы лучше понять российские укрепления на Донбассе, издание NYT проанализировало данные спутниковых радаров. Они вместе со снимками высокого разрешения от Planet Labs показывают несколько рядов российской обороны вдоль основных магистралей сразу за линией фронта.

Фото: построенные в ноябре российские укрепления на направлении Бахмут - Попасная (nytimes.com)

Россияне продолжают наступление на Бахмут, обстреливая его артиллерией и медленно продвигаясь на юг и восток от города в течение последних двух недель. Новые укрепления обеспечивают защиту позиций, на которые можно отступить в случае контратаки ВСУ. Это в свою очередь может подстраховать от повторения масштабного отступления из Харьковской области осенью 2022 года.

Новая сеть укреплений под Попасной была построена всего за 11 дней. Спутниковые снимки показывают новые ряды оборонительных сооружений, которые протянулись на север.

Фото: темпы строительства укреплений под Попасной (nytimes.com)

Некоторые российские военные блогеры открыто критикуют строительство укреплений. В частности, бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков заявлял, что это решение является "чьей-то прихотью".

"Следование стратегии затяжной войны - это самоубийство для Российской Федерации", - отметил он.

Хотя окопная война ассоциируется с крупнейшими конфликтами ХХ века, такие препятствия по-прежнему могут играть важную роль в современной войне. По словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Бена Барри, они помогают определить, где будет атаковать противник.

"Вся идея оборонительных позиций состоит в том, чтобы получить преимущество, имея возможность сражаться с подготовленных позиций", - подчеркнул он.

Например, Красная армия применяла такие виды обороны для защиты Курска во Время второй мировой войны от немецких войск. По мнению Барри, Москва до сих пор рассматривает Курскую дугу как свою модель оборонительных сражений.

"Они знали, что немцы будут атаковать именно там. Поэтому они строили оборону на большой глубине и имели много полос заграждений и минных полей, а также мощные резервы", - добавил эксперт.

Но в современных условиях у такой обороны есть свои слабости - многие укрепления строятся под открытым небом и пределах досягаемости украинской артиллерии, что делает их особенно уязвимыми для обнаружения беспилотниками.

Российские укрепления на юге более продуманны. Но все зависит от людей

Предположительно, именно строительство укреплений в непосредственной близости к украинским силам привело к тяжелым потерям россиян в районе Сватово (Луганская область). В конце ноября американский Институт исследования войны опубликовал отчет об оборонительных позициях, которые Россия построила в октябре, прежде чем отступить из Херсона.

Фото: построенные в октябре оборонительные позиции россиян на правобережной части Херсонской области (nytimes.com)

Здесь укрепления гораздо дальше от линии фронта, чем на Донбассе, а новые сооружения были замечены более чем в 80 км от реки Днепр. Тем не менее, это свидетельствует о том, что российское военное руководство серьезно относятся к перспективе украинского контрнаступления.

Украина уже высадила морской десант на Кинбурнской косе в устье Днепра. Эта местность может послужить опорой для продвижения вглубь Херсонской области, поэтому противник сильно укрепил полосу земли шириной в 3 км, которая отделяет косу от материка.

Фото: новые фортификации в Херсонской области (nytimes.com)

Многие укрепления предназначены для защиты линий снабжения, которые соединяют Херсонскую область с оккупированным Крымом. Потеря даже одной из двух основных дорог затруднит российскую логистику в восточной части Херсонской и западной части Запорожской областей.

На трассе М14 от Херсона до Мелитополя оборонительные рубежи можно увидеть через каждые 8 км. Но в конечном итоге их эффективность зависит от качества личного состава, который их защищает. С сентября Россия мобилизовала сотни тысяч человек, но многие из них плохо экипированы и не обучены.

Аналитики Института изучения войны полагают, что именно их направили на передовую в Херсонской области.

"Укомплектование российских передовых укреплений этим менее эффективным, менее организованным, плохо оснащенным и обеспеченным личным составом может привести к отступлению быстрее, чем планировало российское военное руководство", - отметили они.