Оборона неба тривала 8 годин: у Повітряних силах розповіли про сьогоднішню атаку РФ по Україні

"Майже з десятої години вечора до 6:00 ранку тривала повітряна тривога, під час якої ворог використав свої різні засоби повітряного ураження, різні типи ракет, майже всі, які є в них в арсеналі", - наголосив Євлаш.

Він повідомив, що ворог використовував стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які злетіли з району аеродрому "Оленья".

Так, окупанти запустили 20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, 16 з яких вдалося збити силам ППО.

Окрім того, у РФ також злітало 8 винищувачів МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів". Євлаш додав, що окупанти запустили 6 аеробалістичних ракет, наголосивши на складність боротьби українських ППО з даним типом озброєння.

Також під час нічної атаки ворог запустив 40 ударних безпілотників типу "Шахед", які кружляли територію України. Як зауважив Євлаш, також ворог випустив 12 ракет із ЗРК С-300/С-400 по Харкову.

Окупанти атакували різні райони міста, намагаючись завдати ударів по важливій інфраструктурі.

Складність збиття

"Досить складно боротися з цими ракетами, вони є досить швидкими та потужними. Тому для того, щоб ефективно прикривати наші міста, об'єкти енергетичної інфраструктури, нам необхідні спеціальні сили та засоби, які можуть це робити. Зокрема системи Patriot вкрай необхідні зараз, про які йде мова", - заявив речник Повітряних сил.

Євлаш зауважив, що під час відбиття атаки дуже потужну роботу провели мобільні вогневі групи, які знищили майже 100% безпілотників.

Окрім того, деякі з дронів вдалося заглушити підрозділам РЕБ.

