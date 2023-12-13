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Оборона міста триває. Тарнавський розповів про обстановку в районі Мар'їнки

Мар’їнка, Середа 13 грудня 2023 19:05
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Оборона міста триває. Тарнавський розповів про обстановку в районі Мар'їнки Архівне фото: на Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України стримують ворога на Мар'їнському напрямку в Донецькій області, оборона міста триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки - відбито 11 атак", - йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, у районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій.

"Продовжує інформаційні вкидання і провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", - додав командувач.

Бої за Мар'їнку

Мар'їнка розташована фактично впритул до окупованого Донецька. Запеклі бої почалися в день російського вторгнення в Україну. За цей час усю інфраструктуру міста було повністю знищено.

На початку грудня британська розвідка повідомила, що російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, міста в Донецькій області. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що 90% боїв зосереджені в районах Авдіївки та Мар'їнки.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вважає, що в оперативному відношенні Мар'їнка не відіграє великої ролі. На його думку, росіянам потрібен напрямок, тому захоплення цього міста важливе для окупантів.

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