Оборона міста триває. Тарнавський розповів про обстановку в районі Мар'їнки
Сили оборони України стримують ворога на Мар'їнському напрямку в Донецькій області, оборона міста триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки - відбито 11 атак", - йдеться у повідомленні.
За словами Тарнавського, у районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій.
"Продовжує інформаційні вкидання і провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", - додав командувач.
Бої за Мар'їнку
Мар'їнка розташована фактично впритул до окупованого Донецька. Запеклі бої почалися в день російського вторгнення в Україну. За цей час усю інфраструктуру міста було повністю знищено.
На початку грудня британська розвідка повідомила, що російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, міста в Донецькій області. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що 90% боїв зосереджені в районах Авдіївки та Мар'їнки.
Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вважає, що в оперативному відношенні Мар'їнка не відіграє великої ролі. На його думку, росіянам потрібен напрямок, тому захоплення цього міста важливе для окупантів.
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