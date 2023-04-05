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Оборона буде на першому місці. У Зеленського розкрили деталі візиту у Польщу

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Варшава, Середа 05 квітня 2023 09:52
Оборона буде на першому місці. У Зеленського розкрили деталі візиту у Польщу Фото: прес-секретар пррезидента України Сергій Никифоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Під час сьогоднішнього візиту президента Володимира Зеленського до Варшави з польською стороною буде обговорено великий перелік тем. Але пріоритетним є питання української оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.

Своєю чергою він підтвердив, що президент України перебуває Польщі й вже розпочав разом із першою леді Оленою Зеленською свій офіційний візит.

"Можу сказати, що зустрінеться із президентом Польщі, з прем'єром, буде багато інших двосторонніх і багатосторонніх зустрічей", - сказав Никифоров.

За його словами, у Зеленського заплановані також зустрічі з польським бізнесом, рятувальниками, волонтерами, з мерами прикордонних з Україною міст.

"І головне, ввечері буде велика промова президента для поляків і українців, які постійно або тимчасово перебувають у Польщі. Це справді перший візит президента до Польщі, бо раніше через її територію ми їхали до інших країн, а саме до Польщі ми їдемо цілеспрямовано вперше з початку війни", - зауважив Никифоров.

При цьому він назвав пріоритетну тему, яка стоїть для української сторони сьогодні.

"Оборона буде на першому місці, очевидно. Будемо говорити про оборону, економіку, транскордонний рух, зокрема залізничне сполучення, розширення можливостей для переходу кордону. Будемо багато говорити про економіку, як на державному рівні, так і буде зустріч з бізнесом. Будемо говорити про наші європейські справи, санкції. Великий перелік тем", - резюмував Никифоров.

Нагадаємо, раніше в польських ЗМІ також повідомляли про приїзд Володимира Зеленського до Варшави.

Все, що відомо про поїздку Зеленського до Польщі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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