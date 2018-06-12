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В Оболонском районе Киева проведут плановое профилактическое промывание сетей

НовостиОбщество    12.06.2018 - 20:33
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Профилактика будет проводиться ночью

В Оболонском районе Киева проведут плановое профилактическое промывание сетей. Об этом сообщили в ЧАО "АК "Киевводоканал".

"В зону работ попадут сети по ул. Иорданская, ул. Архипенко, ул. Приозерная, ул. Малиновского, просп. Оболонский, 1-36, вул. Героев Сталинграда (от Московского моста до ул. Приречная), ул. Приречная, ул. Тимошенко. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 14 на 15 июня, а именно с 23:00 до 03:00", - говорится в сообщении.

Профилактика будет проводиться ночью. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

"После завершения профилактических мероприятий перед использованием воду из крана нужно спустить: если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно", - сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Отмечается, что предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №2 на насосной водопроводной станции "Оболонь-1".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в связи с ремонтом водопроводных сетей на протяжении 12-14 июня будет отключено водоснабжение на 15 улицах.

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Теги публикации: Киев, Киевводоканал, водоснабжение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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