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В Оболонському районі Києва проведуть планове профілактичне промивання мереж

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 20:33
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Профілактика проводитиметься вночі

В Оболонському районі Києва проведуть планове профілактичне промивання мереж. Про це повідомили у ПрАТ "АК "Київводоканал".

"У зону робіт потраплять мережі по вул. Йорданська, вул. Архипенка, вул. Приозерна, вул. Малиновського, просп. Оболонський, 1-36, вул. Героїв Сталінграда (від Московського мосту до вул. Прирічна), вул. Прирічна, вул. Тимошенка. Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 14 на 15 червня, а саме з 23:00 до 03:00", - йдеться у повідомленні.

Профілактика проводитиметься вночі. Упродовж часу виконання робіт "Київводоканал" не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.

"Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно", - повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Зазначається, що попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води №2 на насосній водопровідній станції "Оболонь-1".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в зв’язку із ремонтом водопровідних мереж протягом 12-14 червня буде відключено водопостачання на 15 вулицях.

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Теги публікації: Київ, Киевводоканал, водоснабжение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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