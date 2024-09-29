"Оболонь" переграла "Інгулець" в битві аутсайдерів УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Оболонь" – "Інгулець" – 2:1

Голи: Груша, 58, Блізніченко, 85 – Козак, 90

Уже на самісінькому старті суперники обмінялися гострими випадами. На 6-й хвилині Кисленко перевірив голкіпера господарів Федорівського. А через три хвилини небезпеку біля воріт "Інгульця" створив Блізніченко.

Загалом до перерви активніше діяла "Оболонь", у складі якої особливо виділявся Суханов. На останній хвилині першої половини він навіть забив м'яч. Утім, підіграв собі рукою, тож взяття воріт скасували. Гості теж не відсиджувалися біля власних воріт, намагаючись атакувати за першої нагоди.

А після перерви господари таки перетворили свою перевагу в забиті м'ячі. Спочатку Груша в дотик завершив фланговий пас від Суханова. А вже під завісу зустрічі відзначився Блізніченко, який добив у порожні ворота відскок від голкіпера гостей Паламарчука.

"Інгулець" на останній хвилині зусиллями Козака один гол відіграв. Але на більше в петровців не вистачило ні сил, ні часу. Як наслідок, підопічні Василя Кобіна зазнали третьої поразки в п'яти останніх турах.

"Оболонь" здобула першу перемогу в чемпіонаті, що дозволило киянам покинути останній рядок у таблиці. "Пивовари" набрали 5 балів і піднялися на 15-те місце. "Інгулець" же замінив команду Сергія Шищенка в ролі головного аутсайдера першості (4 очки).