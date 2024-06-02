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"Оболонь" нічиєю з "Лівим берегом" зберегла прописку в УПЛ

Київська область, Неділя 02 червня 2024 17:58
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"Оболонь" нічиєю з "Лівим берегом" зберегла прописку в УПЛ Фото: "Пивовари" врятувалися від вильоту з Прем'єр-ліги (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Столична "Оболонь" розписала нічию з київським "Лівим берегом" у матчі-відповіді плей-офф за місце в елітному дивізіоні на новий сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, перехідні матчі

"Лівий берег" – "Оболонь" – 1:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Сіднней, 54 – Краснопір, 65

Вилучення: Осман, 51 (О, друга жовта картка)

У першій половині "пивовари" гостріше виглядали в атаках. Зокрема, Чернов із центру штрафного майданчика після відскоку пробив повз стійку. А діагональний постріл Суханова перед перервою Механів паприрував кулаками.

На старті другої 45-хвилинки "Оболонь" несподівано залишилася в меншості – Осман за грубий фол проти Сухоручка пішов відпочивати достроково. "Лівий берег" скористався чисельною перевагою майже відразу. Мисик подав кутовий на дальню стійку, де Сіднней головою відправив м'яч у сітку.

Утім, ані розвинути успіх, ані втримати мінімальну перевагу господарі не зуміли. "Пивовари" відігралися на 65-й хвилині. Удар Черненка з півкола штрафного заблокував оборонець, але першим на підборі опинився Краснопір і відправив м'яч у незахищені ворота.

Більше того, за кілька хвилин "Оболонь" ледь не вийшла вперед. Це Суханов класно відкрився під передачу одноклубника та пробив у ближній кут, але голкіпер встиг зреагувати на м'яч. Натомість "Лівий берег" до фінального свистка фактично так і не створив нагоди забити та втратив шанс на підвищення в класі. У наступному сезоні "пивовари" продовжать виступи в Прем'єр-лізі.

До слова, раніше "Полісся" отримало обидві нагороди туру після перемоги над "Шахтарем".

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