"Оболонь" и "Колос" нулевой ничьей начали новый сезон УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Оболонь" – "Колос" – 0:0

Активнее матч начали "хлеборобы". Хавбек Ильин на 7-й минуте едва не исполнил шедевр, пытаясь забросить мяч за шиворот голкиперу. "Пивовары" ответили опасным ударом Краснопира головой – Фесюн потянул выпад хозяев.

Дальше "Колос" заиграл еще опаснее. Мякушко не смог переиграть Федоривского низовым ударом, а затем выстрелил рядом со штангой со штрафного метров с 30-ти. Демченко пробил мимо кипера, но того подстраховала стойка.

Но постепенно "Оболони" удалось выровнять игру. Как следствие, на поле значительно увеличилось количество контактной борьбы между двумя штрафными площадками. О голевых моментах хозяева и гости забыли на значительный отрезок игрового времени.

Новая вспышка активности от "Колоса" произошла в районе 60-й минуты. Сначала Безбородько беспрепятственно нанес удар из пределов штрафной и попал в перекладину. А вскоре бдительность Федоривского фирменным дальним ударом проверил Мякушко – сэйв вратаря.

"Хлеборобы" продолжили оказывать давление на киевлян. Однако, пройти эшелированную оборону "пивоваров" гостям было очень тяжело. А на 79-й минуте "Оболонь" не воспользовалась едва ли не единственной возможностью после перерыва – Мединский пробил по центру ворот, Фесюн выпустил мяч из рук, но защитник вовремя вынес мяч подальше.

В конце концов, финальный штурм ни одной из команд не удался. Итак, "Оболонь" и "Колос" набрали по первому зачетному баллу в новом сезоне. В следующем туре "хлеборобы" сыграют дома против "Черноморца", а "пивоваров" будет ждать дерби Киева против "Динамо".