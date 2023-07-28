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"Оболонь" и "Колос" нулевой ничьей начали новый сезон УПЛ

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Киев, Пятница 28 июля 2023 18:58
"Оболонь" и "Колос" нулевой ничьей начали новый сезон УПЛ Фото: "Пивовары" набрали первое очко по возвращении в элиту
Автор: Антон Федорцив

В стартовом матче украинской Премьер-лиги 2023/24 киевская "Оболонь" разошлась миром с ковалевским "Колосом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Оболонь" – "Колос" – 0:0

Активнее матч начали "хлеборобы". Хавбек Ильин на 7-й минуте едва не исполнил шедевр, пытаясь забросить мяч за шиворот голкиперу. "Пивовары" ответили опасным ударом Краснопира головой – Фесюн потянул выпад хозяев.

Дальше "Колос" заиграл еще опаснее. Мякушко не смог переиграть Федоривского низовым ударом, а затем выстрелил рядом со штангой со штрафного метров с 30-ти. Демченко пробил мимо кипера, но того подстраховала стойка.

Но постепенно "Оболони" удалось выровнять игру. Как следствие, на поле значительно увеличилось количество контактной борьбы между двумя штрафными площадками. О голевых моментах хозяева и гости забыли на значительный отрезок игрового времени.

Новая вспышка активности от "Колоса" произошла в районе 60-й минуты. Сначала Безбородько беспрепятственно нанес удар из пределов штрафной и попал в перекладину. А вскоре бдительность Федоривского фирменным дальним ударом проверил Мякушко – сэйв вратаря.

"Хлеборобы" продолжили оказывать давление на киевлян. Однако, пройти эшелированную оборону "пивоваров" гостям было очень тяжело. А на 79-й минуте "Оболонь" не воспользовалась едва ли не единственной возможностью после перерыва – Мединский пробил по центру ворот, Фесюн выпустил мяч из рук, но защитник вовремя вынес мяч подальше.

В конце концов, финальный штурм ни одной из команд не удался. Итак, "Оболонь" и "Колос" набрали по первому зачетному баллу в новом сезоне. В следующем туре "хлеборобы" сыграют дома против "Черноморца", а "пивоваров" будет ждать дерби Киева против "Динамо".

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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