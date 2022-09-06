Обокрали жертв на 12 млн гривен во время войны: правоохранители поймали банду

Правоохранители задержали банду, которая обокрала своих жертв на 12 млн гривен. Группировка совершала преступления во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение июля-сентября этого года участники банды в условиях военного положения на территории Киевской и Винницкой областей систематически совершали кражи имущества в особо крупных размерах.

Так, маскируясь, они проникали в офисные помещения субъектов хозяйственной деятельности и похищали там деньги и имущество, общая сумма которых составила более 12 млн гривен.

Правоохранители провели 13 обысков на территории Киева и области по местам проживания и транспортных средствах членов группировки.

В результате чего были обнаружены и изъяты деньги потерпевших, вещи, транспортные средства, орудия и средства для совершения преступлений.

Сейчас пять участников организованной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им мер пресечения. Им уже сообщено о подозрении в совершении кражи в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Продолжается досудебное расследование.

Фото: разоблачена банда, похитившая более 12 млн гривен во время войны (gp.gov.ua)

Напомним, недавно в Одесской области полицейские задержали преступную группу, которая совершала разбойные нападения на предпринимателей.

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