Обнуление сроков Путина: в РФ началось голосование по изменению конституции

В Российской Федерации 25 июня началось голосование по изменениям в конституцию. Новая редакция обнулит президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему снова избраться президентом России.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Сообщается, что само голосование назначено на 1 июля, но россияне могут отдать голоса уже с 25 июня. Для этого нужно прийти на избирательный участок и известить комиссию о желании проголосовать вне помещения. Кроме того, в Москве и Нижегородской области с сегодняшнего дня открыто электронное дистанционное голосование. Электронное голосование продлится до 30 июня.

Одно из ключевых изменений - обнуление сроков Путина. Если россияне поддержат правки в конституцию, то действующий президент сможет избраться на следующих выборах в 2024 и 2030 годах. Теоретически он сможет руководить страной до 2036 года, т.е. до 84 лет.

Кроме того, ужесточаются требования к президенту - проживание в России не менее 25 лет, отсутствие иностранного гражданства когда-либо. Также членам правительства, депутатам и судьям запретят иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране.

Напомним, ранее МИД Украины выступил за ужесточение санкций против России за планы организовать это голосование среди жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами.

Отметим, сам Путин в одном из интервью заявил о неизбежности визита руководства Украины в Москву.