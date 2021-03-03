Обновленный меморандум с МВФ: Марченко рассказал об условиях кредита

"Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", -- сказал министр.

По его словам, обновленный Меморандум предусматривает и новые сроки, и новые маркеры.

"Мы - в процессе разработки и дискутируем о конфигурации этих параметров. Основные темы - антикоррупционные мероприятия, судебная реформа, энергетический рынок, фискальные обязательства, в частности по бюджетным параметрам. Есть вопрос о введении Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас обсуждаются такие вопросы.

В то же время Марченко не стал отвечать на вопрос, когда украинские власти получат очередной транш кредита МВФ.

"Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement - одобренное соглашение на уровне персонала. И дальше выполнять условия пересмотра программы", - сказал он.