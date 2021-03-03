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Обновленный меморандум с МВФ: Марченко рассказал об условиях кредита

Новина українською → Среда 03 марта 2021 17:55
Обновленный меморандум с МВФ: Марченко рассказал об условиях кредита Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти готовят обновленный Меморандум с Международным валютным фондом. Для получения транша кредита необходимо взять новые обязательства.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию "Сегодня".

"Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", -- сказал министр.

По его словам, обновленный Меморандум предусматривает и новые сроки, и новые маркеры.

"Мы - в процессе разработки и дискутируем о конфигурации этих параметров. Основные темы - антикоррупционные мероприятия, судебная реформа, энергетический рынок, фискальные обязательства, в частности по бюджетным параметрам. Есть вопрос о введении Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас обсуждаются такие вопросы.

В то же время Марченко не стал отвечать на вопрос, когда украинские власти получат очередной транш кредита МВФ.

"Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement - одобренное соглашение на уровне персонала. И дальше выполнять условия пересмотра программы", - сказал он.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

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