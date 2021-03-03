Оновлений меморандум з МВФ: Марченко розповів про умови кредиту

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню " Сегодня ".

"Зізнаюся, в грудні наші очікування були більш оптимістичними. Тоді було менше питань, що потребують рішень. Сьогодні у зв'язку з ситуацією на енергетичних ринках виникли додаткові аспекти, які вимагають узгодження з місією МВФ", - сказав міністр.

За його словами, оновлений Меморандум передбачає і нові терміни, і нові маркери.

"Ми - в процесі розробки і дискутуємо про конфігурації цих параметрів. Основні теми - антикорупційні заходи, судова реформа, енергетичний ринок, фіскальні зобов'язання, зокрема за бюджетними параметрами. Є питання про введення Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Зараз обговорюються такі питання.

Водночас Марченко не став відповідати на питання, коли українська влада отримає черговий транш кредиту МВФ.

"Потрібно почати працювати над текстом Меморандуму і отримати Staff-Level Agreement - схвалена угода на рівні персоналу. І далі виконувати умови перегляду програми", - сказав він.