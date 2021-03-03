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Оновлений меморандум з МВФ: Марченко розповів про умови кредиту

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 17:55
Оновлений меморандум з МВФ: Марченко розповів про умови кредиту Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада готує оновлений Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Для отримання траншу кредиту необхідно взяти нові зобов'язання.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня".

"Зізнаюся, в грудні наші очікування були більш оптимістичними. Тоді було менше питань, що потребують рішень. Сьогодні у зв'язку з ситуацією на енергетичних ринках виникли додаткові аспекти, які вимагають узгодження з місією МВФ", - сказав міністр.

За його словами, оновлений Меморандум передбачає і нові терміни, і нові маркери.

"Ми - в процесі розробки і дискутуємо про конфігурації цих параметрів. Основні теми - антикорупційні заходи, судова реформа, енергетичний ринок, фіскальні зобов'язання, зокрема за бюджетними параметрами. Є питання про введення Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Зараз обговорюються такі питання.

Водночас Марченко не став відповідати на питання, коли українська влада отримає черговий транш кредиту МВФ.

"Потрібно почати працювати над текстом Меморандуму і отримати Staff-Level Agreement - схвалена угода на рівні персоналу. І далі виконувати умови перегляду програми", - сказав він.

Нагадаємо, місія МВФ працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Відзначимо, Меморандум між урядом України та МВФ було підписано в 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.

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