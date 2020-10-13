Обновленный макропрогноз представят на следующей неделе

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Национальный банк Украины представит обновленный макропрогноз по экономической ситуации на следующей неделе. В нем, в частности, будут учтены факторы влияния на инфляцию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Сообщается, что основные показатели нового макропрогноза будут представлены на пресс-брифинге правления Национального банка по вопросам монетарной политики 22 октября 2020 года. Более подробную информацию обнародуют в инфляционном отчете к концу месяца.

Напомним, в августе Кабинет министров одобрил макропрогноз экономического и социального развития на 2021 - 2023 годы. По базовому сценарию рост ВВП будет на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

При этом на текущий год сохраняется прогноз падения экономики Украины на уровне 4,8%.

В то же время ранее стало известно, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 8 месяцев 2020 года замедлилось до 5,8%, а некоторые отрасли даже показали рост. Отметим, падение этого показателя обусловлено карантином из-за пандемии COVID-19. В Минэкономики отмечают, что некоторые отрасли, такие как строительство и розничная торговля, уже показывают рост по сравнению с остальными.