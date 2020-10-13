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Оновлений макропрогноз представлять наступного тижня

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 11:05
Оновлений макропрогноз представлять наступного тижня
Фото: Національний банк (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України представить оновлений макропрогноз економічної ситуації наступного тижня. У ньому, зокрема, будуть враховані фактори впливу на інфляцію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацбанку.

Повідомляється, що основні показники нового макропрогнозу будуть представлені на прес-брифінгу правління Національного банку з питань монетарної політики 22 жовтня 2020 року. Більш детальну інформацію оприлюднять в інфляційному звіті до кінця місяця.

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів схвалив макропрогноз економічного і соціального розвитку на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм зростання ВВП буде на рівні 4,6% в 2021 році, на 4,3% в 2022 році, на 4,7% у 2023 році.

При цьому на поточний рік зберігається прогноз падіння економіки України на рівні 4,8%.

У той же час раніше стало відомо, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 8 місяців 2020 року сповільнилося до 5,8%, а деякі галузі навіть показали зростання. Зазначимо, падіння цього показника обумовлено карантином через пандемію COVID-19. У Мінекономіки зазначають, що деякі галузі, такі як будівництво та роздрібна торгівля, вже показують зростання порівняно з іншими.

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