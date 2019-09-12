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Оновлені комплекси "Нептун" та "Вільха" можуть бути прийняті на озброєння інших країн

Новини » Економіка    12.09.2019 - 16:51
Оновлені комплекси "Нептун" та "Вільха" можуть бути прийняті на озброєння інших країн
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Одним із потенційних партнерів проєкту "Вільха" стала корпорація з ОАЕ

Низка країн виявляє зацікавленість у придбанні нових українських ракетних комплексів "Нептун" та "Вільха", що були розроблені ДККБ "Луч". Про це заявив директор ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" Владислав Бельбас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Оновлені комплекси &quot;Нептун&quot; та &quot;Вільха&quot; можуть бути прийняті на озброєння інших країн

"Вперше ми показали макети комплексів "Нептун" та "Вільха" на виставці в ОАЕ IDEX-2019 у лютому цього року. Ефект від дебюту є: низка країн вже сьогодні мають тверді наміри за цими проєктами", - зазначив очільник "Спецтехноекспорту".

За словами Бельбаса, задля збільшення зацікавленості іноземних партнерів у новітніх українських комплексах в Україні навіть продемонстрували військовим аташе практичні випробувальні запуски "Нептуна" та "Вільхи" на полігоні. Однією з причин такого незвичного кроку стала впевненість керівництва КБ "Луч" у своїх проєктах та усвідомлення того, що потенційні зовнішні замовлення нових українських комплексів значно здешевлять їхнє подальше серійне виробництво.

Оновлені комплекси &quot;Нептун&quot; та &quot;Вільха&quot; можуть бути прийняті на озброєння інших країн

"У цій ситуації ми йдемо в тандемі з генеральним конструктором, який підтримує або не підтримує пропозиції з нашого боку, знаючи складність того чи іншого етапу випробувань. Водночас керівництво ДержККБ "Луч" прекрасно розуміє, що зовнішні замовлення суттєво спростять і здешевлять серійне виготовлення цих комплексів. Адже закупівлі таких озброєнь для нашої армії дуже обмежені через фінансові можливості ЗСУ", - пояснив Бельбас.

Оновлені комплекси &quot;Нептун&quot; та &quot;Вільха&quot; можуть бути прийняті на озброєння інших країн

Одним із потенційних партнерів проєкту "Вільха" стала корпорація Tawazun Group з Об'єднаних Арабських Еміратів. Наразі ведуться переговори з представниками цієї компанії щодо спільного виробництва РСЗВ.

Оновлені комплекси &quot;Нептун&quot; та &quot;Вільха&quot; можуть бути прийняті на озброєння інших країн

За планом Міноборони, державні випробування модернізованої версії зі збільшеною дальністю "Вільха-М" та наземного варіанту протикорабельного РК-360МЦ "Нептун" планується провести наприкінці цього року.

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Новини України УкроборонпромОПКСпецтехноэкспортВладислав Бельбас
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