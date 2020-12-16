Обновленная резолюция по правам человека в Крыму: что приняла Генассамблея ООН

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму. Новые элементы резолюции отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека в Крыму.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.
Резолюция четко констатирует:
При этом отмечается, что в резолюцию впервые включен термин "гражданские журналисты".
"Это является важным результатом продолжающейся кампании МИД Украины по защите журналистов и активистов, работающих в условиях оккупации", - отметил министр.
Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.
При этом отмечается, что резолюция будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.
Напомним, 16 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина"
Кроме того, ранее Генассамблея поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.