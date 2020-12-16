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Обновленная резолюция по правам человека в Крыму: что приняла Генассамблея ООН

Нью-Йорк, Среда 16 декабря 2020 20:18
Обновленная резолюция по правам человека в Крыму: что приняла Генассамблея ООН
Фото: Генассамблея ООН (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму. Новые элементы резолюции отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека в Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

Резолюция четко констатирует:

  • не легитимности органов и должностных лиц РФ в Крыму;
  • невыполнение Россией международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права;
  • использование РФ пандемии COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове;
  • подрывную хозяйственную деятельность РФ, истощает природные ресурсы временно оккупированного Крыма;
  • блокирования Россией доступа жителей Крыма в украинской системы образования и нарушение религиозных прав;
  • препятствование возможности сохранения национальной идентичности наших сограждан.

При этом отмечается, что в резолюцию впервые включен термин "гражданские журналисты".

"Это является важным результатом продолжающейся кампании МИД Украины по защите журналистов и активистов, работающих в условиях оккупации", - отметил министр.

Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

При этом отмечается, что резолюция будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

Напомним, 16 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина"

Кроме того, ранее Генассамблея поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.

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