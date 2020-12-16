Обновленная резолюция по правам человека в Крыму: что приняла Генассамблея ООН

Фото: Генассамблея ООН (flickr.com)

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму. Новые элементы резолюции отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека в Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

Резолюция четко констатирует:

не легитимности органов и должностных лиц РФ в Крыму;

невыполнение Россией международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права;

использование РФ пандемии COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове;

подрывную хозяйственную деятельность РФ, истощает природные ресурсы временно оккупированного Крыма;

блокирования Россией доступа жителей Крыма в украинской системы образования и нарушение религиозных прав;

препятствование возможности сохранения национальной идентичности наших сограждан.

При этом отмечается, что в резолюцию впервые включен термин "гражданские журналисты".

"Это является важным результатом продолжающейся кампании МИД Украины по защите журналистов и активистов, работающих в условиях оккупации", - отметил министр.

Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

При этом отмечается, что резолюция будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

Напомним, 16 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина"

Кроме того, ранее Генассамблея поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.