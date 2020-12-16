Оновлена резолюція з прав людини в Криму: що прийняла Генасамблея ООН

Фото: Генасамблея ООН (flickr.com)

Сьогодні Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. Нові елементи резолюції відображають численні факти масових порушень прав людини в Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба МЗС.

Резолюція чітко констатує:

не легітимності органів і посадових осіб РФ в Криму;

невиконання Росією міжнародних зобов'язань у галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права;

використання РФ пандемії COVID-19 для введення невиправданих обмежувальних заходів на півострові;

підривну господарську діяльність РФ, виснажує природні ресурси тимчасово окупованого Криму;

блокування Росією доступу жителів Криму до української системи освіти і порушення релігійних прав;

перешкоджання можливості збереження національної ідентичності наших співгромадян

При цьому наголошується, що в резолюцію вперше включений термін "громадянські журналісти".

"Це є важливим результатом тривалої кампанії МЗС України щодо захисту журналістів та активістів, які працюють в умовах окупації", - зазначив міністр.

Генасамблея ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний і повний доступ в Крим для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні і СММ ОБСЄ.

При цьому наголошується, що резолюція буде сприяти, зокрема, реалізації української ініціативи щодо створення Кримської платформи.

Нагадаємо, 16 грудня Генасамблея ООН прийняла резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна"

Крім того, раніше Генасамблея підтримала проект посиленої резолюції України про російської мілітаризації окупованого Криму.