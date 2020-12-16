Оновлена резолюція з прав людини в Криму: що прийняла Генасамблея ООН

Сьогодні Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. Нові елементи резолюції відображають численні факти масових порушень прав людини в Криму.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба МЗС.
Резолюція чітко констатує:
При цьому наголошується, що в резолюцію вперше включений термін "громадянські журналісти".
"Це є важливим результатом тривалої кампанії МЗС України щодо захисту журналістів та активістів, які працюють в умовах окупації", - зазначив міністр.
Генасамблея ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний і повний доступ в Крим для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні і СММ ОБСЄ.
При цьому наголошується, що резолюція буде сприяти, зокрема, реалізації української ініціативи щодо створення Кримської платформи.
Нагадаємо, 16 грудня Генасамблея ООН прийняла резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна"
Крім того, раніше Генасамблея підтримала проект посиленої резолюції України про російської мілітаризації окупованого Криму.