Обновлен перечень оккупированных территорий: что изменилось

Министерство по вопросам реинтеграции обновило перечень территорий, расположенных в районах военных действий, в окружении или находящихся во временной оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Переселенцы с этих территорий могут рассчитывать на выплаты от государства. Перечень регулярно обновляется.

По сравнению с прошлым списком в него добавилась Шосткинская община (Сумская область).

На сегодня в перечень входят территориальные общины 9 областей:

Напомним, ранее в Верховной раде появился законопроект, которым предлагается освободить переселенцев от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного расселения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.