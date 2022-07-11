Обновлен перечень оккупированных территорий: что изменилось
Министерство по вопросам реинтеграции обновило перечень территорий, расположенных в районах военных действий, в окружении или находящихся во временной оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
На сегодня в перечень входят территориальные общины 9 областей:
- Донецкая - 66
- Харьковская - 51
- Днепропетровская - 7
- Луганская - 37
- Запорожская - 53
- Херсонская - 49
- Николаевская - 24
- Сумская - 19
- Черниговская - 5
По сравнению с прошлым списком в него добавилась Шосткинская община (Сумская область).
Переселенцы с этих территорий могут рассчитывать на выплаты от государства. Перечень регулярно обновляется.
Напомним, ранее в Верховной раде появился законопроект, которым предлагается освободить переселенцев от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного расселения.
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