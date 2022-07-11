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Оновлено перелік окупованих територій: що змінилося

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 16:57
Оновлено перелік окупованих територій: що змінилося Фото: переселенці в Україні можуть оформити виплати (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство з питань реінтеграції оновило перелік територій, розташованих в районах військових дій, в оточенні або тих, що перебувають в тимчасовій окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

На сьогодні до переліку входять територіальні громади 9 областей:

  • Донецька - 66
  • Харківська - 51
  • Дніпропетровська - 7
  • Луганська - 37
  • Запорізька - 53
  • Херсонська - 49
  • Миколаївська - 24
  • Сумська - 19
  • Чернігівська - 5

Порівняно з минулим списком до нього додалася Шосткинська громада (Сумська область).

Переселенці з цих територій можуть розраховувати на виплати від держави. Перелік регулярно оновлюється.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явився законопроект, яким пропонується звільнити переселенців від оплати за проживання і комунальні послуги в місцях їх компактного розселення.

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