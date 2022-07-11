Оновлено перелік окупованих територій: що змінилося
Міністерство з питань реінтеграції оновило перелік територій, розташованих в районах військових дій, в оточенні або тих, що перебувають в тимчасовій окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
На сьогодні до переліку входять територіальні громади 9 областей:
- Донецька - 66
- Харківська - 51
- Дніпропетровська - 7
- Луганська - 37
- Запорізька - 53
- Херсонська - 49
- Миколаївська - 24
- Сумська - 19
- Чернігівська - 5
Порівняно з минулим списком до нього додалася Шосткинська громада (Сумська область).
Переселенці з цих територій можуть розраховувати на виплати від держави. Перелік регулярно оновлюється.
Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явився законопроект, яким пропонується звільнити переселенців від оплати за проживання і комунальні послуги в місцях їх компактного розселення.
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