Оновлено перелік окупованих територій: що змінилося

Міністерство з питань реінтеграції оновило перелік територій, розташованих в районах військових дій, в оточенні або тих, що перебувають в тимчасовій окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Переселенці з цих територій можуть розраховувати на виплати від держави. Перелік регулярно оновлюється.

Порівняно з минулим списком до нього додалася Шосткинська громада (Сумська область).

На сьогодні до переліку входять територіальні громади 9 областей:

Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явився законопроект, яким пропонується звільнити переселенців від оплати за проживання і комунальні послуги в місцях їх компактного розселення.

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