Обновлен перечень громад в зоне боевых действий: кто может получить выплаты

Общины в перечне

Всего в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (52), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18) областей. Всего в перечне сейчас 304 громады.

Критерии для общин

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются: