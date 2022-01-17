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Обнаружили "Омикрон": в Пекине закрыли офисное здание с работниками

Автор: Иванна Шовкун

В столице Китая Пекине приняли жесткое решение в связи с обнаруженным случаем штамма "Омикрон". Там закрыли целое офисное здание с людьми, где была женщина с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Здание заблокировали, но власти позаботились о комфорте работников. Под дверь, которую охраняют, доставили коробки с подушками и постельным бельем.

Предположительно, людей не выпустят несколько дней. Так Пекин пытается бороться с распространением вируса перед Олимпийскими играми.

Известно, что зараженная женщина не контактировала с другими больными и не покидала столицу в течение последних 14 дней. Это вызывает опасения у властей и может указывать на то, что "Омикрон" уже распространился в китайской столице.

Напомним, в Китае вакцины от коронавируса получили почти 90 процентов населения страны. Об этом заявили власти.

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Китай