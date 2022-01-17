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Виявили "Омікрон": у Пекіні закрили офісну будівлю з працівниками

Автор: Іванна Шовкун

У столиці Китаю Пекіні ухвалили жорстке рішення у зв'язку із виявленим випадком штаму "Омікрон". Там закрили цілу офісну будівлю з людьми, де була жінка з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Будівлю заблокували, але влада подбала про комфорт працівників. Під двері, які охороняють, доставили коробки з подушками та постільною білизною.

Імовірно, людей не випустять декілька днів. Так Пекін намагається боротися із поширенням вірусу перед Олімпійськими іграми.

Відомо, що заражена жінка не контактувала з іншими хворими та не покидала столицю протягом останніх 14 днів. Це викликає побоювання у влади і може вказувати на те, що "Омікрон" вже поширився у китайській столиці.

Нагадаємо, в Китаї вакцини від коронавірусу отримали майже 90 відсотків населення країни. Про це заявила влада.

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Китай