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Обнаруженная в Житомирской области техника не является боевой, - ГПУ

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 23:36
Фото: Андрей Лысенко
Фото: Андрей Лысенко

Вся техника уже арестована, а по факту происшествия открыто уголовное дело

Техника, обнаруженная в Житомирской области правоохранителями, не является боевой. Об этом сообщил военный прокурор Центрального региона Украины советник юстиции 3 класса Григорий Рябенко, написал спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц - демилитаризованная, из которых 93 - автомобили и тягачи, 98 - прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 - БРДМ", - сообщил Рябенко.

Он подчеркнул, что вся техника уже арестована, а по факту происшествия открыто уголовное дело.

"На 17 единиц техники уже добыты документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов", - отметил Рябенко.

Так, следствие установило, что около трети техники, 72 единицы, были реализованы Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам. У указанного в уже найденных договорах владельца техники изъяты документы по купле-продаже.

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области правоохранители обнаружили и изъяли почти 200 объектов военной техники и транспортных средств.

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Теги публикации: Житомир, Лысенко, техника  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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