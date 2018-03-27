Виявлена в Житомирській області техніка не є бойовою, - ГПУ

Вся техніка вже арештована, а за фактом події порушено кримінальну справу

Техніка, виявлена в Житомирській області правоохоронцями, не є бойовою. Про це написав спікер ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

"Техніка, про яку йде мова, не є бойовою і взагалі не є військовою. Серед зазначеної техніки 196 одиниць - демілітаризована, з яких 93 - автомобілі та тягачі, 98 - причепи, кунги та цистерни, 4 одиниці БТР і 1 - БРДМ", - повідомив військовий прокурор Центрального регіону України радник юстиції 3 класу Григорій Рябенко.

Він підкреслив, що вся техніка вже арештована, а за фактом події порушено кримінальну справу.

"На 17 одиниць техніки вже здобуті документи, договори, що підтверджують законність їх відчуження через уповноважені державні підприємства протягом 2013-2016 років", - зазначив Рябенко.

Так, слідство встановило, що близько третини техніки, 72 одиниці, були реалізовані Управлінням обліку надлишкового військового майна ЗСУ комерційним структурам. У зазначеного у вже знайдених договорах власника техніки вже вилучені документи з купівлі-продажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області правоохоронці виявили і вилучили майже 200 об'єктів військової техніки та транспортних засобів.