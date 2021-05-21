Обнаружен неизвестный коронавирус, который могут распространять собаки, - ученые

В 2018 году ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.

Коронавирус CCoV-HuPn-2018, который раньше инфицировал только собак, стал заражать людей, сообщили ученые. Пока не известно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться.

"Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", - заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо.

Отмечается, что у собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом.