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Обнаружен яд в киевских прудах, где массово погибла рыба и птицы

Автор: Анастасия Рокитна

Инспекторы Государственной экологической инспекции осуществили выезд группы в парк им. Максима Рыльского (Ореховатские пруды) в Киеве. Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пробы поверхностной воды в пруду.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной экологической инспекции столичного округа.

Экологи установили, что к пруду могли быть намеренно сброшены неустановленные ядовитые химикаты, которые стали причиной массовой гибели рыбы и птиц.

"Непосредственно в местах обнаружения погибшей рыбы специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля провели измерения растворенного в воде кислорода, что составлял 9,32 - 9,95 мг/дм3, при норме не ниже 4,0 мг/дм3. Температура воды составляла 23,7 - 24,6 градусов. Зафиксировано повышение уровня железа общего в концентрациях 0,706 - 0,729 мг/дм3", - говорится в сообщении.

Сообщается, что окончательные результаты лабораторного исследования будут известны в начале следующей недели.

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ядрыба