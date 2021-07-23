Виявлено отруту в київських ставках, де масово загинула риба і птахи

Інспектори Державної екологічної інспекції здійснили виїзд групи до парку ім. Максима Рильського (Оріхуватські ставки) у Києві. Фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби поверхневої води у ставку.

Екологи встановили, що до ставка могли бути навмисно скинуті невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок.

"Безпосередньо в місцях виявлення загиблої риби спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю проведено вимірювання розчиненого у воді кисню, що становив 9,32 - 9,95 мг/дм3, при нормі не нижче 4,0 мг/дм3. Температура води становила 23,7 - 24,6 градусів. Зафіксоване підвищення рівня заліза загального у концентраціях 0,706 - 0,729 мг/дм3", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що остаточні результати лабораторного дослідження будуть відомі на початку наступного тижня.

