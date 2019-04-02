Обнародованы результаты выборов еще в 4 областях

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Во Львовской области победил Порошенко, Тимошенко лидирует только в Ивано-Франковской

Подсчет результатов выборов 2019 завершился во Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, Порошенко победил на всех 12 округах во Львовской области. Результаты голосования 1,3 млн избирателей распределились следующим образом: Порошенко - 35,32%, Анатолий Гриценко - 19,00%, Юлия Тимошенко - 14,84%, Владимир Зеленский - 11,96% и Игорь Смешко - 4,68%.

По результатам голосования в Черкасской области, Зеленский победил на всех округах с результатом 30,06%. Второе место заняла Юлия Тимошенко с 16,70%, третье - Петр Порошенко с 12,20%. Далее идут Игорь Смешко (10,75) и Анатолий Гриценко (9,41%). Всего в Черкасской области участие в выборах приняли более 615 тыс. человек.

В Кировоградской области по итогам обработки 100% голосов также на всех округах победил Зеленский. За него проголосовали 34,52% избирателей. Юлии Тимошенко отдали голоса 18,53%, Петру Порошенко - 11,79%. Четвертое место занял Юрий Бойко (8,74%), пятое - Олег Ляшко (8,17%). Всего в Кировоградской области проголосовали более 453 тыс. человек.

В Ивано-Франковской области победу одержала Юлия Тимошенко с 22,50% голосов. На втором месте идет Петр Порошенко с 21,30%, далее идет Владимир Зеленский с 16,07%. При этом из семи округов Тимошенко на пяти показала лучший результат, остальные два округа выиграл Порошенко. В голосовании участвовали более 650 тыс. избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК надеется обработать 100% протоколов до конца дня.

По состоянию на 16:00 Центральной избирательной комиссии осталось подсчитать менее 1 процента голосов.