Опубліковано подання Генпрокурора на арешт Савченко

Народний депутат Антон Геращенко опублікував фотографії подання Генерального прокурора України Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко. Знімки оприлюднені на сторінці Геращенко у Facebook.

"Надії Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності", - написав нардеп після прочитання подання на притягнення до кримінальної відповідальності Савченко.

Антон Геращенко вирішив не голосувати за зняття з неї депутатської недоторканності і не буде голосувати за її затримання і арешт.

"Вважаю правильним, щоб Генеральний прокурор Юрій Луценко, замість подання на арешт Надії Савченко, подав документи на згоду Верховної Ради на її примусове обстеження в псих лікарні", - зазначив нардеп.

Надії Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності. До такого... Опубліковано Антоном Геращенком 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, Савченко повинна пройти медобстеження.