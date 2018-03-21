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Опубліковано подання Генпрокурора на арешт Савченко

НовиниПолітика    21.03.2018 - 03:53
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Антон Геращенко решенил не голосувати за зняття з Савченко депутатської недоторканності

Народний депутат Антон Геращенко опублікував фотографії подання Генерального прокурора України Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко. Знімки оприлюднені на сторінці Геращенко у Facebook.

"Надії Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності", - написав нардеп після прочитання подання на притягнення до кримінальної відповідальності Савченко.

Антон Геращенко вирішив не голосувати за зняття з неї депутатської недоторканності і не буде голосувати за її затримання і арешт.

"Вважаю правильним, щоб Генеральний прокурор Юрій Луценко, замість подання на арешт Надії Савченко, подав документи на згоду Верховної Ради на її примусове обстеження в псих лікарні", - зазначив нардеп.

 

Надії Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності. До такого...

Опубліковано Антоном Геращенком 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, Савченко повинна пройти медобстеження.

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Теги: Надія Савченко
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