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Савченко должна пройти медобследование

НовостиПолитика    20.03.2018 - 18:44
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нардеп заявил, что нужно проверить состояние психического здоровья Савченко

После голосования за снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко должны проверить состояние ее психического здоровья. Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной рады по вопросам Национальной безопасности и обороны, народный депутат от фракции "Народного фронта" Юрий Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, что нам нужно проголосовать за то, чтобы Савченко прошла медобследование на предмет своего психического состояния. Вопрос чести генпрокуратуры и спецслужб, чтобы этот человек остался в Украине и мы дождались того, чтобы с нее сняли депутатскую неприкосновенность для того, чтобы следственные органы могли начать работу с ней", - заявил Береза.

По его словам, Савченко сотрудничала с подозреваемым в подготовке теракта Владимиром Рубаном.

"Мне известно, что они сотрудничали и они являются цепью одного. Я знаю, что в действиях Рубана и Савченко мало того, что позволит нам победить в войне с Россией", - добавил он.

Депутат также подчеркнул, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко заявила, что планировала создать абсурдную ситуацию, а не теракт.

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Теги: Надежда Савченко, осмотр, нардеп
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