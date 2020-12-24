Обнародованные факты дают основания для отстранения Тупицкого с должности главы КСУ, - Вениславский

Вызов председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для его отстранения с должности.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Он также отметил, что обнародованные в СМИ пленки с участием председателя КС Александра Тупицкого записаны легально и ставят под сомнение как минимум его право продолжать работу в Конституционном суде.

Федор Вениславский убежден глава КС вызван 28 декабря в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения относительно записей, на которых судья Тупицкий обсуждает, каким образом будет фактически препятствовать расследованию и деятельности суда.

"По имеющейся у меня информации, пленки, которые были записаны в рамках проведения досудебного расследования, легальные и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное слежения и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство и г-н Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - рассказал представитель президента.

По его словам, дело возбуждено по двум статьям - 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и 386 (препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса.

"Обнародовании пленки, в которых фигурирует глава КС Тупицкий уже свидетельствует, что он не соответствует тем критериям судьи Конституционного суда, которые закреплены в Конституции. Это - высокие моральные качества, которых в таком случае нет, и профессионализм, который также под сомнением. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей Конституционного суда", - резюмировал он.

Напомним, сегодня стало известно, что председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому хотят вручить подозрение. Для этого его вызывают в Офис генерального прокурора, а речь идет об уголовном деле, которое было открыто еще в 2013 году.