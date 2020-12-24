Виклик голови Конституційного суду Олександра Тупицького до Генпрокуратури виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для його відсторонення з посади.

Про це заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Він також наголосив, що оприлюднені в ЗМІ плівки щодо голови КС Олександра Тупицького записані легально та ставлять під сумнів щонайменше його право продовжувати роботу в Конституційному суді.

Федір Веніславський переконаний, очільник КС викликаний 28 грудня до Генеральної прокуратури для вручення підозри щодо записів, на яких суддя Тупицький обговорює, яким чином фактично перешкоджати розслідуванню і діяльності суду.

"З наявної в мене інформації, плівки, які були записані в рамках проведення досудового розслідування, легальні і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив проводити негласне стеження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пан Тупицький був викликаний для оголошення про підозру", - розповів представник президента.

За його словами, справа порушена за двома статтями - 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та 386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу.

"Оприлюдненні плівки, в яких фігурує голова КС Тупицький вже свідчить, що він не відповідає тим критеріям судді Конституційного суду, які закріплені в Конституції. Це - високі моральні якості, яких в такому випадку немає, і професіоналізм, який також під сумнівом. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді КС щонайменше на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею Конституційного суду", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому хочуть вручити підозру. Для цього його викликають до Офісу генерального прокурора, а мова йде про кримінальну справу, яку було відкрито ще у 2013 році.